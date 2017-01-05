Двоє неповнолітніх пограбували 13-річного хлопчика на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Працівники вінницької поліції затримали двох підлітків, які пограбували 13-річного хлопчика. Про це повідомили УНН-Центр у правоохоронних органах Вінниччини.
До Вінницького відділу поліції із заявою про пограбування звернулась 44-річна вінничанка. Жінка повідомила, що двоє незнайомих підлітків вирвали з рук її 13-річного сина мобільний телефон.
Зловмисниками виявилися двоє 14-ти та 16-ти річні брати. Телефон потерпілого неповнолітні правопорушники встигли продати на одному з ринків міста.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років ув’язнення.