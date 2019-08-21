Двое мужчин во Львовской области попали в больницу из-за укусов змей

"20 августа около 15:00 в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести госпитализирован житель города Сколе 1985 года, которого во время работ на приусадебном участке змея укусила в кисть правой руки", - сообщили в департаменте.

Другой инцидент произошел 20 августа в 18:15.

"В Бориславскую ГКБ в состоянии средней степени тяжести госпитализирован житель села Рыбник Дрогобычского района 1986 года рождения, которого во время отдыха на берегу реки змея укусила в правую стопу", - добавили в подразделении ОГА.

Напомним, в Херсонской области 12-летнюю девочку укусила гадюка.