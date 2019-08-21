Двоє чоловіків на Львівщині потрапили до лікарні через укуси змій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Двох чоловіків у двох різних районах Львівщини госпіталізували через укуси змій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"20 серпня близько 15:00 до Сколівської ЦРЛ у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано мешканця міста Сколе 1985 року народження, якого під час робіт на присадибній ділянці змія вкусила в кість правої руки", - повідомили у департаменті.
Інший інцидент стався 20 серпня о 18:15.
"До Бориславської МКЛ у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано мешканця села Рибник Дрогобицького району 1986 року народження, якого під час відпочинку на берегу ріки змія вкусила в праву стопу", - додали у підрозділі ОДА.
Нагадаємо, на Херсонщині 12-річну дівчинку вкусила гадюка.