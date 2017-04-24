Двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл.

РОВНО-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двухлетний ребенок из райцентра Гоща в тяжелом состоянии госпитализирован в ожоговый центр Ровенской областной больницы. Как сообщили УНН в пресс-службе управления управлении ГСЧС в Ровенской обл., ребенок получил ожоги II-III степеней лица, левой руки и III степеней грудной клетки.