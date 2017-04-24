Двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл.
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двухлетний ребенок из райцентра Гоща в тяжелом состоянии госпитализирован в ожоговый центр Ровенской областной больницы. Как сообщили УНН в пресс-службе управления управлении ГСЧС в Ровенской обл., ребенок получил ожоги II-III степеней лица, левой руки и III степеней грудной клетки.
Специалисты областной больницы оценивают состояние ребенка как тяжелое.
По предварительным данным, на мальчике загорелась одежда.
“Мать зажгла котел, рядом играл сын и на ребенке загорелась одежда. Поскольку ожоги получил глубокие, его направили в ожоговый центр Ровно”, — рассказали в приемном отделении Гощанськой центральной больницы.
Напомним, 25 апреля иностранец на Львовщине сбил ребенка на пешеходном переходе .