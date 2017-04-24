Двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20246 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80426 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112995 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110215 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102517 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106456 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103124 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150022 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл.

Двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл.

Киев  •  УНН

 • 20372 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двухлетний ребенок из райцентра Гоща в тяжелом состоянии госпитализирован в ожоговый центр Ровенской областной больницы. Как сообщили УНН в пресс-службе управления управлении ГСЧС в Ровенской обл., ребенок получил ожоги II-III степеней лица, левой руки и III степеней грудной клетки.

Специалисты областной больницы оценивают состояние ребенка как тяжелое.

По предварительным данным, на мальчике загорелась одежда.

“Мать зажгла котел, рядом играл сын и на ребенке загорелась одежда. Поскольку ожоги получил глубокие, его направили в ожоговый центр Ровно”, — рассказали в приемном отделении Гощанськой центральной больницы.

Напомним, 25 апреля иностранец на Львовщине сбил ребенка на пешеходном переходе .

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