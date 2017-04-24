Дворічний хлопчик сильно обгорів на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дворічна дитина з райцентру Гоща в тяжкому стані госпіталізована в опіковий центр Рівненської обласної лікарні. Як повідомили УНН в прес-службі управління управлінні ДСНС у Рівненській обл., дитина отримала опіки полум’ям ІІ-ІІІ ступенів обличчя, лівої руки та І-ІІ ступенів грудної клітини.
Фахівці обласної лікарні оцінюють стан дитини як важкий.
За попередніми даними, на хлопчику загорівся одяг.
"Мати запалила котел, поряд грався син і на дитині загорівся одяг. Оскільки опіки отримав глибокі, його направили в опіковий центр Рівного", - розповіли в приймальному відділені Гощанськоі центральної лікарні.
Нагадаємо, 25 квітня іноземець на Львівщині збив дитину на пішохідному переході.