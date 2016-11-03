Двухэтажный поезд Харьков-Винница будет останавливаться в Калиновке

"Двухэтажный поезд №719 Харьков-Винница на пути следования будет иметь остановку по станции Калиновка-1. При этом график движения поезда практически не изменился", - сказано в сообщении.

Так, из Харькова поезд №719 Харьков - Винница будет отправляться в 5:52 и прибывать в Винницу в 13:55. В обратном направлении поезд № 720 Винница - Харьков будет отправляться в 15:27 и прибывать в Харьков в 23:50.

График движения разработан таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное сообщение жителям Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребенки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попильни, Козятина и других городов со столицей. А большая емкость (636 кресел) позволит обеспечить высокий спрос на перевозки.

Напомним, поезд №719 Харьков-Винница начнет курсировать завтра, 4 ноября 2016 г. и будет курсировать ежедневно, кроме вторников, до 10 декабря 2016 года. После этой даты он продолжит курсирование по новому графику движения поездов, который вводится с 11 декабря 2016 года.