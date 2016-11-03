Двоповерховий потяг Харків-Вінниця зупинятиметься в Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Двоповерховий потяг №719 Харків—Вінниця на шляху прямування матиме зупинку по станції Калинівка-1. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Двоповерховий потяг №719 Харків—Вінниця на шляху прямування матиме зупинку по станції Калинівка-1. При цьому графік руху поїзда практично не змінився”, — сказано в повідомленні.
Так, із Харкова поїзд №719 Харків — Вінниця відправлятиметься о 05:52 та прибуватиме до Вінниці о 13:55. У зворотному напрямку поїзд № 720 Вінниця — Харків вирушатиме о 15:27 та прибуватиме до Харкова о 23:50.
Графік руху розроблений таким чином, щоб забезпечити максимально зручне сполучення мешканцям Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребінки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попільні, Козятина та інших міст зі столицею. А велика місткість (636 крісел) дозволить забезпечити високий попит на перевезення.
Нагадаємо, поїзд №719 Харків—Вінниця почне курсувати завтра, 4 листопада 2016, та курсуватиме щодня, крім вівторків, до 10 грудня 2016 року. Після цієї дати він продовжить курсування за новим графіком руху поїздів, який вводиться з 11 грудня 2016 року.