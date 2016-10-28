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15 марта, 19:03 • 115912 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168874 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139351 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 10:46 • 101744 просмотра

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Двух парней арестовали за убийство мужчины в Донецкой области

Двух парней арестовали за убийство мужчины в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8278 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Донецкой области по ходатайству прокуратуры арестованы два молодых человека, которые подозреваются в умышленном убийстве 50-летнего мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в ночь на 22 сентября 2016 года трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из дворов Константиновки увидели одинокого прохожего.

Двое из парней - 17 и 18 лет подошли к нему и нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове и других важных частях тела, от чего мужчина скончался на месте.

Правонарушителям, один из которых является несовершеннолетним, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, они арестованы.

Досудебное расследование продолжается.

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