Двух парней арестовали за убийство мужчины в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Донецкой области по ходатайству прокуратуры арестованы два молодых человека, которые подозреваются в умышленном убийстве 50-летнего мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в ночь на 22 сентября 2016 года трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из дворов Константиновки увидели одинокого прохожего.
Двое из парней - 17 и 18 лет подошли к нему и нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове и других важных частях тела, от чего мужчина скончался на месте.
Правонарушителям, один из которых является несовершеннолетним, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, они арестованы.
Досудебное расследование продолжается.