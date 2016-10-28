Двух парней арестовали за убийство мужчины в Донецкой области

Установлено, что в ночь на 22 сентября 2016 года трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из дворов Константиновки увидели одинокого прохожего.

Двое из парней - 17 и 18 лет подошли к нему и нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове и других важных частях тела, от чего мужчина скончался на месте.

Правонарушителям, один из которых является несовершеннолетним, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, они арестованы.

Досудебное расследование продолжается.