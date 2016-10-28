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Двох юнаків заарештували за вбивство чоловіка на Донеччині

Двох юнаків заарештували за вбивство чоловіка на Донеччині

Київ • УНН

 • 8278 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Донеччині за клопотанням прокуратури заарештовано двох юнаків, які підозрюються в умисному вбивстві 50-річного чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури донецької області.

Встановлено, що у ніч на 22 вересня 2016 року троє молодих людей, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в одному із дворів Костянтинівки побачили самотнього перехожого.

Двоє з хлопців — 17 та 18 років підійшли до нього та завдали численних ударів руками й ногами по голові та інших важливих частинах тіла, від чого чоловік помер на місці.

Наразі правопорушникам, один з який є неповнолітнім, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України, та судом заарештовано.

Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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