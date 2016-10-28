Двох юнаків заарештували за вбивство чоловіка на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Донеччині за клопотанням прокуратури заарештовано двох юнаків, які підозрюються в умисному вбивстві 50-річного чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури донецької області.
Встановлено, що у ніч на 22 вересня 2016 року троє молодих людей, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в одному із дворів Костянтинівки побачили самотнього перехожого.
Двоє з хлопців — 17 та 18 років підійшли до нього та завдали численних ударів руками й ногами по голові та інших важливих частинах тіла, від чого чоловік помер на місці.
Наразі правопорушникам, один з який є неповнолітнім, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України, та судом заарештовано.
Досудове розслідування триває.