Две реки в Индии признали живыми существами и юридическими лицами

В своем решении суд отметил, что реки являются "юридическими и живыми существами, имеющими статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями". Это означает, что загрязнение Ганга и Ямуны в юридическом смысле теперь не отличается от нанесения вреда человеку.

Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки обеих рек.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе аналогичный закон принял парламент Новой Зеландии, впервые в мире признав реку Вангануи живым существом со своими собственными правами и ценностями и с учетом правового статуса личности. Эта река имеет особое религиозное значение для народа Маори.