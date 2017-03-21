Две реки в Индии признали живыми существами и юридическими лицами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Две реки Индии - Ганг и Ямуна (Джамна), которые являются священными для индуистов, были признаны юридическими лицами и живыми существами. Соответствующее решение принял Высокий суд индийского штата Уттаракханд, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
В своем решении суд отметил, что реки являются "юридическими и живыми существами, имеющими статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями". Это означает, что загрязнение Ганга и Ямуны в юридическом смысле теперь не отличается от нанесения вреда человеку.
Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки обеих рек.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе аналогичный закон принял парламент Новой Зеландии, впервые в мире признав реку Вангануи живым существом со своими собственными правами и ценностями и с учетом правового статуса личности. Эта река имеет особое религиозное значение для народа Маори.