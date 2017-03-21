Две реки в Индии признали живыми существами и юридическими лицами

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 40026 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104549 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119963 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179029 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125178 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117582 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106524 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107554 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Две реки в Индии признали живыми существами и юридическими лицами

Две реки в Индии признали живыми существами и юридическими лицами

Киев  •  УНН

 • 9330 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Две реки Индии - Ганг и Ямуна (Джамна), которые являются священными для индуистов, были признаны юридическими лицами и живыми существами. Соответствующее решение принял Высокий суд индийского штата Уттаракханд, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

В своем решении суд отметил, что реки являются "юридическими и живыми существами, имеющими статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями". Это означает, что загрязнение Ганга и Ямуны в юридическом смысле теперь не отличается от нанесения вреда человеку.

Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки обеих рек.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе аналогичный закон принял парламент Новой Зеландии, впервые в мире признав реку Вангануи живым существом со своими собственными правами и ценностями и с учетом правового статуса личности. Эта река имеет особое религиозное значение для народа Маори.

 

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