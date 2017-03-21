Дві ріки в Індії визнали живими істотами і юридичними особами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дві ріки Індії – Ганг і Ямуна (Джамна), які є священними для індуїстів, були визнані юридичними особами і живими істотами. Відповідне рішення ухвалив Високий суд індійського штату Уттаракханд, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У своєму рішенні суд зазначив, що річки є "юридичними і живими істотами, що мають статус легальної особи з усіма відповідними правами та обов'язками". Це означає, що забруднення Ганга і Ямуни в юридичному сенсі тепер не відрізняється від завдання шкоди людині.
Штат Уттаракханд розташований у Гімалаях, де знаходяться витоки обох річок.
Як повідомляв УНН, минулого тижня аналогічний закон прийняв парламент Нової Зеландії, уперше в світі визнавши річку Вангануї живою істотою зі своїми власними правами і цінностями та з урахуванням правового статусу особистості. Ця річка має особливе релігійне значення для народу Маорі.