Две области Украины оказались "под ударом" АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
В частности 31 июля АЧС была зарегистрирована в одном из личных крестьянских хозяйств села Долина, что в Донецкой области.
В тот же день АЧС была зафиксирована в одном из личных крестьянских хозяйств пгт Комишаны, что в Херсонской области.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - заверили в Госпродпотребслужбе.
Отметим, что на днях в Одесской области было зафиксировано еще 4 новых случая АЧС.
Фермеры и профильные животноводческие организации обвиняют украинскую власть в неэффективности мер борьбы с вирусом.
Так, за последние пять лет убытки от АЧС составляли более 170 млн грн. Речь о изъятом и ликвидированом зараженом поголовье свиней в хозяйствах.
На фоне эпидемии, цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.