Две области Украины оказались "под ударом" АЧС

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118718 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166037 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130340 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178952 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Две области Украины оказались "под ударом" АЧС

Две области Украины оказались "под ударом" АЧС

Киев  •  УНН

 • 15579 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

В частности 31 июля АЧС была зарегистрирована в одном из личных крестьянских хозяйств села Долина, что в Донецкой области.

В тот же день АЧС была зафиксирована в одном из личных крестьянских хозяйств пгт Комишаны, что в Херсонской области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - заверили в Госпродпотребслужбе.

Отметим, что на днях в Одесской области было зафиксировано еще 4 новых случая АЧС.

Фермеры и профильные животноводческие организации обвиняют украинскую власть в неэффективности мер борьбы с вирусом.

Так, за последние пять лет убытки от АЧС составляли более 170 млн грн. Речь о изъятом и ликвидированом зараженом поголовье свиней в хозяйствах.

На фоне эпидемии, цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

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