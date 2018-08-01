Дві області в Україні опинилися “під ударом” АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зокрема, 31 липня АЧС була зареєстрована в одному з особистих селянських господарств села Долина, що на Донеччині.
Того ж дня АЧС була зафіксована в одному з особистих селянських господарств смт Комишани, що на Херсонщині.
“В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — запевнили у Держпродспоживслужбі.
Зауважимо, що днями в Одеській області було зафіксовано ще 4 нових випадків АЧС.
Фермери та профільні тваринницькі організації звинувачують українську владу в неефективності заходів боротьби з вірусом.
Так, за останні п’ять років збитки від АЧС становили більше 170 млн грн. Мова про вилучене та ліквідоване заражене поголів’я свиней у господарствах.
На тлі епідемії, ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина додала в ціні близько 40%, а сало — більше 70%.