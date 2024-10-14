Две женщины пострадали в результате артобстрела Херсона оккупантами
Киев • УНН
В Херсоне из-за артобстрела оккупационных войск пострадали две женщины. 42-летняя женщина получила взрывную травму, а 31-летняя - минно-взрывную травму, обе доставлены в больницу.
В результате артобстрела, совершенного оккупационными войсками, в Херсоне пострадали еще два человека. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Согласно информации, у 42-летней женщины медики диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу для оказания срочной медицинской помощи.
Также пострадала 31-летняя женщина, которая получила минно-взрывную травму. Сейчас врачи проводят дополнительные обследования для определения степени тяжести ее состояния.
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