Двоє жінок постраждали внаслідок артобстрілу Херсона окупантами
Київ • УНН
У Херсоні через артобстріл окупаційних військ постраждали дві жінки. 42-річна жінка отримала вибухову травму, а 31-річна - мінно-вибухову травму, обидві доставлені до лікарні.
Унаслідок артобстрілу, здійсненого окупаційними військами, у Херсоні постраждали ще двоє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у 42-річної жінки медики діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу доставили до лікарні для надання термінової медичної допомоги.
Також постраждала 31-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму. Наразі лікарі проводять додаткові обстеження для визначення ступеня тяжкості її стану.
російська армія атакувала Херсон: загинули дві літні жінки14.10.24, 20:25 • 16455 переглядiв