Два военных погибли в результате взрыва в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По меньшей мере двое бойцов афганской национальной армии погибли в результате взрыва в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на военного чиновника в среду сообщает Tolo News, передает УНН.
Кроме того, были ранены еще двое солдат.
Взрыв произошел в районе Шинкай в провинции во вторник после того, как транспортное средство афганской национальной армии наехал на самодельное взрывное устройство, сообщили чиновники.
Однако, чиновники не предоставили более подробную информацию о нападении.
Талибы взяли на себя ответственность за нападение.
Напомним, четверо военных погибли в атаке боевиков в Афганистане.