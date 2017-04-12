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Два військових загинули внаслідок вибуху в Афганістані

Два військових загинули внаслідок вибуху в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Щонайменше двоє бійців афганської національної армії загинули в результаті вибуху в південній афганській провінції Забуль. Про це з посиланням на військового чиновника у середу повідомляє Tolo News, передає УНН.

Крім того, були поранені ще двоє солдатів.

Вибух стався в районі Шинкай у провінції у вівторок після того, як транспортний засіб афганської національної армії наїхав на саморобний вибуховий пристрій, повідомили чиновники.

Проте, чиновники не надали більш детальну інформацію про напад.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, четверо військових загинули в атаці бойовиків в Афганістані.

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