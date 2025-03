Два центральных моста перекрыли в Лондоне из-за бомбы времен Второй мировой

Сообщается, что в данных районах сейчас проводят проверку спецслужбы. В целях безопасности были также эвакуированы все пассажиры, находящиеся на станции метро Вестминстер. Данная станция находится в непосредственной близости от здания британского парламента.

"На месте и вокруг зоны перекрыты улицы, происходит оценка предмета", - отметили в Скотленд-Ярде.

Ожидается, что мосты и станция метро будут закрыты в течение всей ночи.

Westminster bridge and surrounding area shut off by police due to "unexploded bomb" being found underwater. Boat (in pic) trying to sort. pic.twitter.com/fwjh6z1SC3

- James Fielden (@James_Fielden) 19 января 2017 г.