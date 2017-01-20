Два центральних моста перекрили у Лондоні через бомбу часів Другої світової

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Лондоні були перекриті для руху Вестмінстерський міст і міст Ватерлоу, які є найбільш завантаженими в столиці Великобританії, в зв’язку з виявленням бомби часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що в даних районах зараз проводять перевірку спецслужби. З метою безпеки були також евакуйовані всі пасажири, що знаходяться на станції метро Вестмінстер. Дана станція знаходиться в безпосередній близькості від будівлі британського парламенту.

“На місці і навколо зони перекриті вулиці, відбувається оцінка предмета,” — відзначили в Скотленд-Ярді.

Очікується, що мости і станція метро будуть закриті протягом всієї ночі.

Westminster bridge and surrounding area shut off by police due to "unexploded bomb" being found underwater. Boat (in pic) trying to sort. pic.twitter.com/fwjh6z1SC3

— James Fielden (@James_Fielden) 19 января 2017 г.

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