Два клуба НХЛ сократили почти 300 работников из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Представители Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" и "Калгари Флэймз" объявили о временном сокращении работников клубов, сообщает УНН со ссылкой на tsn.ca.
Корпорация "Калгари" приняла решение о 60-дневном временном увольнении около 150 сотрудников. А "Ойлерз" сократили 139 сотрудников. Данные сокращения вызваны при остановкой чемпионата НХЛ в связи с пандемией COVID-19.
"Как и многие другие компании в индустрии спорта, развлечений и гостеприимства, мы реализуем эти меры перед лицом беспрецедентной проблемы и быстро меняющегося ландшафта. Эти действия являются сложными, но необходимыми для реагирования на реальность эффективного закрытия нашего бизнеса. Несмотря на это, мы по -прежнему привержены тому, чтобы делать все возможное для наших сотрудников", - сказал президент и главный операционный директор "Ойлерз Энтертейнмент Групп" Том Ансельми.
Отмечено, что одна часть из 150 работников получила сообщение о 60-дневном временном увольнении, другой части - заработная плата будет уменьшена от 10 до 25 процентов.
Добавим, что "Калгари" занимает 7 место в Западной конференции, а "Эдмонтон" четвертое.