Два клуби НХЛ скоротили майже 300 працівників через пандемію коронавірусу

Корпорація "Калгарі" прийняла рішення про 60-денне тимчасове звільнення близько 150 співробітників. Натомість "Ойлерз" скоротили 139 співробітників. Дані скорочення викликані при зупинкою чемпіонату НХЛ у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Як і багато інших компаній в індустрії спорту, розваг і гостинності, ми реалізуємо ці заходи перед обличчям безпрецедентної проблеми і швидко мінливого ландшафту. Ці дії є складними, але необхідними для реагування на реальність ефективного закриття нашого бізнесу. Незважаючи на це, ми як і раніше прихильні до того, щоб робити все можливе для наших співробітників", - сказав президент і головний операційний директор "Ойлерз Ентертеймент Груп" Том Ансельмі.

Зазначено, що одна частина із 150 працівників отримала повідомлення про 60-денне тимчасове звільнення, іншій частині – заробітна платня буде зменшена від 10 до 25 відсотків.

Додамо, що "Калгарі" займає 7 місце у Західній конференції, а "Едмонтон" четверте.