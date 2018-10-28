Дуда считает, что тема выплаты Германией репараций Польше не закрыта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Польши Дуда считает, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.
"В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", - заявил Дуда.
При этом Дуда сослался на экспертные заключения бывшего польского президента Леха Качиньского, которые якобы свидетельствуют, что нанесенный Польши убыток "так и не был возмещен".
"Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были возмещены. Так что это вопрос справедливости и ответственности", - подчеркнул Дуда.
Издание добавило, что заявление президента Польши появилось накануне правительственных консультаций в Варшаве, которые запланированы на 2 ноября. Ожидается, что в польскую столицу прибудет все правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель
Добавим, что в января 2018 года было решено, что Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций.
Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Польша готовит официальный запрос в ФРГ о репарациях.
Со своей стороны, в Германии заявили, что у Польше нет никаких оснований требовать репараций.