Дуда вважає, що тема виплати Німеччиною репарацій Польщі не закрита
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Берлін повинен виплатити Варшаві репарації за збитки, яких зазнала в роки Другої світової війни. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.
"У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", - заявив Дуда.
При цьому Дуда послався на експертні висновки колишнього польського президента Леха Качинського, які нібито свідчать, що нанесений Польщі збиток "так і не було відшкодовано".
"Ось і проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи підтверджують, що наші втрати не були заповнені. Так що це питання справедливості і відповідальності", - підкреслив Анджей Дуда.
Видання додало, що заява президента Польщі з’явилась напередодні урядових консультацій у Варшаві, які заплановані на 2 листопада. Очікується, що в польську столицю прибуде весь уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель
Додамо, що в січні 2018 року було вирішено, що Берлін і Варшава створять комісію, яка розгляне польські вимоги до ФРН про виплату репарацій.
Нагадаємо, у вересні 2017 рока стало відомо, що Польща готує офіційний запит до ФРН про репарації.
Зі свого боку, у Німеччині заявили, що у Польщі немає жодних підстав вимагати репарацій.