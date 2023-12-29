Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей
Киев • УНН
Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.
Польский президент Анджей Дуда провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской ракеты, которая сегодня утром нарушила воздушную границу Польши. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает УНН.
Детали
Только что завершился разговор президента Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала были в постоянном контакте с нашими союзниками
Об этом также рассказал сам глава Североатлантического альянса. По его словам Столтенберга, НАТО пристально следят за ситуацией на польской границе.
НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность
Дополнение
Начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.
Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности29 декабрь 2023, 13:41 • 14928 просмотров
Напомним,
Это уже не первый инцидент нарушения воздушного пространства НАТО российскими войсками. Несколько недель назад, во время ночной атаки россиян на Украину, один из "шахедов" упал на территорию Румынии, образовалась воронка в 1,5 метра
Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей
Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.
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