Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
  •  50345 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
  •  103849 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  157558 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  208429 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  225718 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  237503 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  208461 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  207569 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  191186 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  192186 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  197176 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  179429 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168883 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151925 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133183 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
duda-i-stoltenberg-obsudili-raketnii-intsident-nad-polshei

Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 16:07  •  17926 просмотра

Read in English

Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.

Польский президент Анджей Дуда провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской ракеты, которая сегодня утром нарушила воздушную границу Польши. Об этом на  своей странице в соцсети Х заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает УНН.

Детали 

Только что завершился разговор президента  Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала были в постоянном контакте с нашими союзниками

- говорится в его сообщении. 

Об этом также рассказал сам глава Североатлантического альянса. По его словам Столтенберга, НАТО пристально следят за  ситуацией на польской границе.

НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность

- заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

Дополнение 

Начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.

Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности29 декабрь 2023, 13:41 • 14928 просмотров

Напомним,

Это уже не первый инцидент нарушения воздушного пространства НАТО российскими войсками. Несколько недель назад, во время ночной атаки россиян на Украину, один из "шахедов" упал на территорию Румынии, образовалась воронка в 1,5 метра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Дуда та Столтенберг обговорили ракетний інцидент над Польщею
Duda and Stoltenberg discuss missile incident over Poland
Новости по теме

Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей

Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.

Политика •   •  17926 просмотра
Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей

Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба

Руководители дипломатических ведомств Украины и ЕС договорились активизировать усилия по поставке Украине большего количества средств противовоздушной обороны на фоне российских атак.

Политика •   •  16944 просмотра
Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба

Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8

Восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  16289 просмотра
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8

Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших

Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.

Война •   •  16479 просмотра
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших

На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию

Украинские пограничники перенаправили российский беспилотник "Шахед" над Николаевской областью, после чего он упал в воду.

Война •   •  15016 просмотра
На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию

Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек

Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.

Война •   •  15341 просмотра
Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек

Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств

Ученые Эдинбургского университета разработали устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ к новым лекарствам и устранить необходимость испытаний на животных.

Технологии •   •  13467 просмотра
Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств

Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек

Спасатели во Львове спасли 5 человек из дома, попавшего под российский обстрел, в результате которого один человек погиб и 30 получили ранения.

Война •   •  19173 просмотра
Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек

россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров

Министр обороны Украины обвинил Россию в терроре и геноциде украинцев, подчеркнув, что запасы ракет позволяют агрессору наносить дальнейшие удары, но правительство Украины продвигается в вопросе получения достаточного количества средств ПВО.

Война •   •  15855 просмотра
россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров

За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин

Государственный бюджет Украины собрал 1,66 триллиона гривен в 2023 году, основными поступлениями были налоги и таможенные сборы, хотя проблемы на границе с Польшей повлияли на таможенные поступления.

Экономика •   •  16108 просмотра
За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин