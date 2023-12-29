Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей

Польский президент Анджей Дуда провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской ракеты, которая сегодня утром нарушила воздушную границу Польши. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает УНН.

Детали

Только что завершился разговор президента Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала были в постоянном контакте с нашими союзниками - говорится в его сообщении.

Об этом также рассказал сам глава Североатлантического альянса. По его словам Столтенберга, НАТО пристально следят за ситуацией на польской границе.

НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

Дополнение

Начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.

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Напомним,

Это уже не первый инцидент нарушения воздушного пространства НАТО российскими войсками. Несколько недель назад, во время ночной атаки россиян на Украину, один из "шахедов" упал на территорию Румынии, образовалась воронка в 1,5 метра