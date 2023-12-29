Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности

Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента с неизвестным объектом, который залетел с территории Украины. Об этом заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, передает Polsat News, пишет УНН.

С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также дежурных пар истребителей, - заявил Горишевский

Он также отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определения траектории полета объекта.

Сейчас известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть проинформированы, знают об этом факте, - добавил Горишевский.

Напомним

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время во время террористической атаки России против Украины.

Дуда созывает срочное совещание в бюро нацбезопасности Польши после появления "неопознанного объекта" в воздушном пространстве