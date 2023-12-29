Дуда созывает срочное совещание в бюро нацбезопасности Польши после появления "неопознанного объекта" в воздушном пространстве

Президент Польши Анджей Дуда после появления в воздушном пространстве Польши неопознанного объекта созывает сегодня срочное совещание в Бюро национальной безопасности Польши с участием министра национальной обороны, начальника Генштаба и главы Оперативного командования вооруженных сил, сообщили в канцелярии польского президента, пишет УНН.

"Президент Анджей Дуда разговаривал по телефону с главой Министерства национальной обороны Польши. В Бюро национальной безопасности Польши сегодня в 13:00 состоится срочное совещание с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, главой Генштаба польской армии Веславом Кукулой и главой Оперативного командования вооруженных сил Мацеем Клишем", - сообщили в канцелярии Дуды в X.

В свою очередь, министр обороны страны Косиняк-Камыш сообщил в X, что "из-за появления в воздушном пространстве Польши неопознанного объекта государственные службы отреагировали немедленно". "Через Бюро национальной безопасности я контактирую с президентом, премьер-министром, начальником Генштаба и оперативным командующим вооруженных сил. Государство работает!" - подчеркнул он.

Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши