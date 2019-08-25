Дубль Тете помог "Шахтеру" разгромить "Мариуполь"

Праздничное настроение передалось футболистам "Шахтера", и они выдали настолько мощный старт, что уже к 12-й минуте вели с крупным счетом. Все началось с красивой комбинации, в которой Марлос и Тайсон вывели на ворота Тете, а молодой бразилец положил мяч под дальнюю штангу (1:0). Те же игроки вскоре организовали второй и третий голы: Тете справа ворвался в штрафную и с рикошетом пробил в ближний угол (2:0), а через минуту Жуниор Мораес в падении замкнул прострел капитана (3:0).

Еще до перерыва хозяева могли доводить дело до разгрома, однако голкипер приазовцев выручал свою команду после ударов Тете, Исмаили (дважды), Тайсона и Додо.

В перерыве наставник "Шахтера" сделал двойную замену, выпустив Валерия Бондаря и Маркоса Антонио, но глобально картина игры не изменилась - "горняки" выглядели острее и опаснее, а гости не закрывались в обороне и пытались отвечать контратаками. Тете мог оформлять хет-трик по передаче Тайсона, но Гальчук парировал удар на себя, а добивание прошло параллельно линии ворот. На 62-й минуте подкат Яворского против Мораеса привел к назначению пенальти, который уверенно реализовал Тайсон - 4:0. Мариупольцы нашли в себе силы забить гол престижа (отличился Вакула), однако точку в матче поставили все же «оранжево-черные». На 83-й минуте комбинацию с участием Мораеса и Тайсона точным ударом завершил Маркос Антонио (5:1).

Отметим, в активе "Шахтера" максимальных 15 баллов, у "Мариуполя" только четыре.