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Дубль Тете допоміг "Шахтарю" розгромити "Маріуполь"

Дубль Тете допоміг "Шахтарю" розгромити "Маріуполь"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У п'ятому турі чемпіонату України з футболу гравці "Шахтаря" приймали "Маріуполь". Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Святковий настрій передався футболістам "Шахтаря", і вони видали настільки потужний старт, що вже до 12-й хвилині вели з великим рахунком. Все почалося з красивої комбінації, в якій Марлос і Тайсон вивели на ворота Тете, а молодий бразилець поклав м'яч під дальню штангу (1:0). Ті ж гравці незабаром організували другий і третій голи: Тете справа увірвався в карний майданчик і з рикошетом пробив в ближній кут (2:0), а через хвилину Жуніор Мораес в падінні замкнув простріл капітана (3:0).

Ще до перерви господарі могли доводити справу до розгрому, проте голкіпер приазовців виручав свою команду після ударів Тете, Ісмаїлі (двічі), Тайсона і Додо.

У перерві наставник "Шахтаря" зробив подвійну заміну, випустивши Валерія Бондаря і Маркоса Антоніо, але глобально картина гри не змінилася – "гірники" виглядали гостріше і небезпечніше, а гості не закривалися в обороні і намагалися відповідати контратаками. Тете міг оформляти хет-трик з передачі Тайсона, але Гальчук парирував удар на себе, а добивання пройшло паралельно лінії воріт. На 62-й хвилині підкат Яворського проти Мораеса привів до призначення пенальті, який упевнено реалізував Тайсон - 4:0. Маріупольці знайшли в собі сили забити гол престижу (відзначився Вакула), проте крапку в матчі поставили все ж "оранжево-чорні". На 83-й хвилині комбінацію за участю Мораеса і Тайсона точним ударом завершив Маркос Антоніо (5:1).

Зазначимо, в активі "Шахтаря" максимальних 15 балів, у "Маріуполя" тільки чотири.

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