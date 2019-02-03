Дубль новичка Игуаина принес "Челси" 15 победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лондонский “Челси” в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги на своем поле разгромил “Хаддерсфилд”, передает корреспондент УНН.
Довольно быстрый гол оформили “синие”. Канте разрезной передачей вывел на ударную позицию новичка Гонсало Игуаина (1:0). До перерыва лондонцы заработали право на пенальти и 11-метровый без проблем реализовал Эден Азар.
Азар отметился дублем на 66 минуте, а Игуаин забил свой второй мяч за три минуты. Точку в противостоянии поставил Давид Луис (86 мин) — 5:0.
Заметим, что “Челси” поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 50 очков в 25 матчах, но их могут догнать футболисты “Арсенала”, которые сыграют с “Манчестер Сити”.