Дубль новачка Ігуаїна приніс "Челсі" 15 перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лондонський “Челсі” в матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги на своєму полі розгромив “Хаддерсфілд”, передає кореспондент УНН.
Доволі швидкий гол оформили “сині”. Канте розрізною передачею вивів на ударну позицію новачка Гонсало Ігуаїна (1:0). До перерви лондонці заробили право на пенальті і 11-метровий без проблем реалізував Еден Азар.
Азар відзначився дублем на 66 хвилині, а Ігуаїн забив свій другий м’яч через три хвилини. Крапку у протистоянні поставив Давід Луїс (86 хв) — 5:0.
Зауважимо, що “Челсі” піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Лондонці набрали 50 очок в 25 матчах, але їх можуть наздогнати футболісти “Арсеналу”, які зіграють з “Манчестер Сіті”.