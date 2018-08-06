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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13685 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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ДТП с шестью пострадавшими во Львовской области: открыто производство

ДТП с шестью пострадавшими во Львовской области: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 10191 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. По факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которой травмы шесть человек, открыли уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами или без такового", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, столкнулись автомобили "Шкода Фобия", которым управлял 45-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 23-летний житель Дрогобыча. В результате травмы получили шесть человек: двое водителей, 22-летняя жительница Дрогобыча, пассажирка "Фольксвагена", а также трое львовян в возрасте 34, 10 и 5 лет - пассажиры "Шкоды".

Напомним, эта ДТП произошло 5 августа около 13:00 на автодороге Киев - Чоп, в селе Горское Стрыйского района.

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