ДТП з шістьма постраждалими у Львівській області: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За фактом ДТП на трасі Київ - Чоп, внаслідок якої травмувалися шестеро осіб, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого", - йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, зіткнулися автомобілі "Шкода Фобія", яким керував 45-річний львів'янин, та "Фольксваген Пасат", за кермом якого перебував 23-річний мешканець Дрогобича. У результаті травми отримали шестеро осіб: двоє водіїв, 22-річна мешканка Дрогобича, пасажирка "Фольксвагена", а також троє львів’ян віком 34, 10 та 5 років - пасажири "Шкоди".
Нагадаємо, ця ДТП сталася 5 серпня близько 13:00 на автодорозі Київ - Чоп, в селі Гірне Стрийського району.