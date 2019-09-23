ДТП с девятью погибшими в Житомирской области: задержали водителя грузовика

"Необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ДТП произошло 22 сентября в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи. Столкнулись грузовой автомобиль с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 10 госпитализированы.