ДТП із дев'ятьма загиблими на Житомирщині: затримали водія вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Водія вантажного автомобіля - учасника ДТП у Житомирській області, у якій загинули 9 людей та ще 10 були госпіталізовані, затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Необхідну медичну допомогу було надано і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, ДТП сталася 22 вересня в Новоград-Волинському районі поблизу села Пилиповичі. Зіткнулися вантажній автомобіль з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано.