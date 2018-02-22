ДТП возле столичного кинотеатра "Киевская Русь": столкнулись три автомобиля

На опасном перекрестке, прямо на трамвайных путях столкнулись три автомобиля.

Машины получили существенные механические повреждения. Обошлось без пострадавших. На место ДТП вызвали патрульную полицию столицы.

Как сообщал УНН, на столичной улице Березняковской автомобиль Toyota в лобовом столкновении протаранил ВАЗ.