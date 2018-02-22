ДТП біля столичного кінотеатру "Київська Русь": зіштовхнулися три автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві на перетині вул. Січових Стрільців та Глибочицької, біля кінотеатру “Київська Русь” зіштовхнулися три автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.
На небезпечному перехресті, прямо на трамвайних коліях, зіткнулися три автомобілі.
Машини отримали істотні механічні пошкодження. Обійшлося без постраждалих. На місце ДТП викликали патрульну поліцію столиці.
Як повідомляв УНН, на столичній вулиці Березняківській автомобіль Toyota у лобовому зіткненні протаранив ВАЗ.