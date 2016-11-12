ГСЧС предостерегает украинцев о сложных погодных условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Завтра, 13 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия, сильные снегопады, метели, гололед, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Так, 13 ноября, в Украине циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.
В этих областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Также в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди.
Всего в Украине ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м / с, на юге и западе местами 25 м / с.
Как сообщал УНН, водителей предупредили о снеге и гололедице на дорогах Украины.