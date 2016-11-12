ДСНС повідомляє українців про складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Завтра, 13 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови, сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Так, 13 листопада, в Україні активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.
В цих областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Також у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.
Загалом в Україні очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.
Як повідомляв УНН, водіїв попередили про сніг та ожеледицю на дорогах України.