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Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 16:58  •  12847 просмотра

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Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.

Президент Владимир Зеленский назвал встречу в Сенате США дружественной и откровенной. Зеленский рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки, передает УНН.

Дружеская, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в сфере безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы

- написал Зеленский.

Он поблагодарил лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей.

Дополнение

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Дружня та відверта: Зеленський про зустріч з сенаторами США
Friendly and frank: Zelensky on meeting with US senators
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Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США

Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.

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