Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США

Президент Владимир Зеленский назвал встречу в Сенате США дружественной и откровенной. Зеленский рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки, передает УНН.

Дружеская, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в сфере безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы - написал Зеленский.

Он поблагодарил лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей.

Дополнение

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".