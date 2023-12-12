Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США
Киев • УНН
Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.
Президент Владимир Зеленский назвал встречу в Сенате США дружественной и откровенной. Зеленский рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки, передает УНН.
Дружеская, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в сфере безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы
Он поблагодарил лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей.
Дополнение
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".
Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США
Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.
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