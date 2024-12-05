Дрон атаковал российский полигон, откуда запускали "Орешник" - росЗМ

ukenru
Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 17752 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 100253 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 137071 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 122987 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 142588 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110176 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 116733 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 133019 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 200158 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 180887 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

 • 77302 просмотра
В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

 • 34057 просмотра
Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС

 • 77120 просмотра
В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

 • 29033 просмотра
Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

 • 47810 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 137071 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 142588 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 128831 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 180887 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 200158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 88591 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 85126 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 98409 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 108700 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 90791 просмотра
Актуальное
Дрон атаковал российский полигон, откуда запускали "Орешник" - росЗМ

Дрон атаковал российский полигон, откуда запускали "Орешник" - росЗМ

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

Read in English

Беспилотник совершил попытку атаки на полигон Капустин Яр в астраханской области рф. Российская ПВО якобы сбила дрон у въезда на территорию, откуда ранее запустили ракету «Орешник» по Днепру.

российские СМИ сообщают о попытке атаки беспилотника на полигон Капустин Яр, расположенный астраханской области рф. Именно оттуда российская армия запустила свою новейшую ракету "Орешник" по Днепру 21 ноября, передает УНН.

Детали

По данным российского Telegram-канала Mash, украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в астраханской области - то самое место, откуда по Днепру запускали новую ракету средней дальности "Орешник".

российская ПВО якобы сбила дрон в нескольких метрах от въезда на территорию - взрывная волна повредила ворота.

Напомним

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовавбаллистическую ракету, запущенную из астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

Российский диктатор владимир путин 28 ноября заявлял, что россия вынуждена пойти на испытания "орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по брянской и курской областям, сейчас определяются цели для атак в Украине.

Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”29 нояб. 2024, 12:19 • 17396 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаНовости Мира
ukrainaУкраина