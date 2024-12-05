Дрон атаковал российский полигон, откуда запускали "Орешник" - росЗМ
Киев • УНН
Беспилотник совершил попытку атаки на полигон Капустин Яр в астраханской области рф. Российская ПВО якобы сбила дрон у въезда на территорию, откуда ранее запустили ракету «Орешник» по Днепру.
российские СМИ сообщают о попытке атаки беспилотника на полигон Капустин Яр, расположенный астраханской области рф. Именно оттуда российская армия запустила свою новейшую ракету "Орешник" по Днепру 21 ноября, передает УНН.
Детали
По данным российского Telegram-канала Mash, украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в астраханской области - то самое место, откуда по Днепру запускали новую ракету средней дальности "Орешник".
российская ПВО якобы сбила дрон в нескольких метрах от въезда на территорию - взрывная волна повредила ворота.
Напомним
21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовавбаллистическую ракету, запущенную из астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.
Российский диктатор владимир путин 28 ноября заявлял, что россия вынуждена пойти на испытания "орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по брянской и курской областям, сейчас определяются цели для атак в Украине.
Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”29 нояб. 2024, 12:19 • 17396 просмотров