Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”

Ракету" орешник", которой был нанесен удар по Днепру, вероятно, было изготовлено до 2019 года, когда рф вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ракета является вариантом баллистической ракеты РС-26, а россия имеет еще несколько таких ракет. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Как напоминает британская разведка, 21 ноября россия впервые в истории применила баллистическую ракету средней дальности под кодовой "орешник" по украинскому заводу в Днепре.

Ракета классифицируется как имеющая максимальную дальность 3000-5500 км. В этом случае ракета преодолела лишь чуть более 800 км до своей цели. В феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал разработку и производство РСДРП. Однако разработка "орешника" почти наверняка произошла до этого. Вероятно, система является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которую впервые испытали в 2011 году - говорится в отчете.

По данным разведки, боевая нагрузка ракеты была зафиксирована в виде шести групп по шесть боеголовок, в общей сложности 36 суббоэкспасов. Эти суббоэкспрессы движутся с гиперзвуковой скоростью (более 5 Махов) перед ударом, что типично для ракет этого класса. Все боеголовки БРСД и межконтинентальных баллистических ракет будут двигаться на гиперзвуковой скорости при входе в атмосферу.

Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет против россии. Скорее всего, Россия имеет лишь несколько ракет "орешник", которые еще не запущены в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины - добавили в разведке.

Напомним

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

Российский диктатор владимир путин вчера, 28 ноября, заявлял, что Россия вынуждена пойти на испытания "орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, сейчас определяются цели для атак в Украине.