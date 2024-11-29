Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 17386 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 30045 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 40020 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 112619 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 125603 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 129589 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 131654 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122763 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111685 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147736 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

 • 31043 просмотра
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

 • 100514 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102163 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 53655 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48979 просмотра
публикации
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102163 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 120384 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 142050 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 169306 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 193420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48979 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 53655 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 100557 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 105784 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 119961 просмотра
Актуальное
Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”

Вероятно, была изготовлена до 2019 года: британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник”

Киев  •  УНН

 • 4478 просмотра

Read in English

Британская разведка проанализировала российскую ракету" орешник", которой был нанесен удар по Днепру. Ракета, произведенная до 2019 года, представляет собой вариант РС-26 и имеет 36 гиперзвуковых суббоэкспасов.

Ракету" орешник", которой был нанесен удар по Днепру, вероятно, было изготовлено до 2019 года, когда рф вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ракета является вариантом баллистической ракеты РС-26, а россия имеет еще несколько таких ракет. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Как напоминает британская разведка, 21 ноября россия впервые в истории применила баллистическую ракету средней дальности под кодовой "орешник" по украинскому заводу в Днепре.

Ракета классифицируется как имеющая максимальную дальность 3000-5500 км. В этом случае ракета преодолела лишь чуть более 800 км до своей цели. В феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал разработку и производство РСДРП. Однако разработка "орешника" почти наверняка произошла до этого. Вероятно, система является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которую впервые испытали в 2011 году

- говорится в отчете.

По данным разведки, боевая нагрузка ракеты была зафиксирована в виде шести групп по шесть боеголовок, в общей сложности 36 суббоэкспасов. Эти суббоэкспрессы движутся с гиперзвуковой скоростью (более 5 Махов) перед ударом, что типично для ракет этого класса. Все боеголовки БРСД и межконтинентальных баллистических ракет будут двигаться на гиперзвуковой скорости при входе в атмосферу.

Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет против россии. Скорее всего, Россия имеет лишь несколько ракет "орешник", которые еще не запущены в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины

- добавили в разведке.

Напомним

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

Российский диктатор владимир путин вчера, 28 ноября, заявлял, что Россия вынуждена пойти на испытания "орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, сейчас определяются цели для атак в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
dneprДнепр
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина