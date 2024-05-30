Дожди с грозами и до 29°: прогноз погоды на сегодня

На большей части территории Украины, за исключением юго-востока, сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха от 12° ночью до 29° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 мая в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 12-17°, в Карпатском регионе 7-12°; в день 20-25°, в юго-восточной части 24-29°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура ночью 12-17°, в день 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°..