Дощі з грозами та до 29°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
30 травня на більшій частині території України, за винятком південного сходу, очікуються короткочасні дощі і грози, температура повітря складе 12-17°, уночі і 20-29° вдень.
На більшій частині території України, за винятком південного сходу, сьогодні очікуються короткочасні дощі і грози, температура повітря від 12° уночі до 29° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 травня в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, в Карпатському регіоні 7-12°; вдень 20-25°, у південно-східній частині 24-29°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°.