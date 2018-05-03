Справка ГСЧС за сутки: 1 735 вызовов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1735 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины за сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 735 выездов. В результате принятых мер спасено 16 человек, 75 зданий и 14 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 1 250 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.