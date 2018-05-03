Довідка ДСНС за добу: 1 735 викликів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 735 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 735 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 16 осіб, 75 будівель та 14 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 1 250 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.