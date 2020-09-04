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Довыборы в Раду: ЦИК образовала окружную избирательную комиссию в Черниговской области

Киев • УНН

 • 12673 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала окружную избирательную комиссию ОИО № 208 в Черниговской области на промежуточных выборах народных депутатов Украины в составе 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Довыборы в Раду: ЦИК образовала окружную избирательную комиссию в Черниговской области

"4 сентября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года... После перерыва в заседании, учитывая результаты проведенной жеребьевки, ЦИК образовала окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в ОИО № 208 в количестве 18 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Комиссию поступили представления от всех 5 политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва с кандидатурами для обязательного включения. Из 22 политических партий правом представления кандидатур в состав указанной ОИК воспользовались 14.

"Таким образом всего в состав окружной избирательной комиссии подано 19 кандидатур. Для определения 13 из 14 кандидатур, которые должны быть включены в состав ОИК, проведена жеребьевка. По результатам жеребьевки была отклонена кандидатура в состав ОИК, представленная политической партией "Сила і честь", - указано в сообщении.

Напомним, в Черниговской области проведут довыборы в Раду.

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