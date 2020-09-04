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Довибори в Раду: ЦВК утворила окружну виборчу комісію на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 12673 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Центральна виборча комісія утворила окружну виборчу комісію ОВО № 208 на Чернігівщині на проміжних виборах народних депутатів України у складі 18 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Довибори в Раду: ЦВК утворила окружну виборчу комісію на Чернігівщині

“4 вересня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року… Після перерви в засіданні, врахувавши результати проведеного жеребкування, ЦВК утворила окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в ОВО № 208 у кількості 18 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Комісії надійшли подання від усіх 5 політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання з кандидатурами для обовʼязкового включення. З 22 політичних партій правом подання кандидатур до складу зазначеної ОВК скористалися 14.

“Таким чином усього до складу окружної виборчої комісії подано 19 кандидатур. Для визначення 13 із 14 кандидатур, які повинні бути включені до складу ОВК, проведене жеребкування. За результатами жеребкування було відхилено кандидатуру до складу ОВК, подану політичною партією "Сила і честь", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині проведуть довибори у Раду.

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