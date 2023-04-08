По дороге в Киев в Молдове перевернулся рейсовый автобус с 21 пассажиром, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Дрокиевском районе на севере Молдовы утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
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"В результате ДТП девять иностранных граждан доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи", - сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Детали
Авария, как указано, произошла около 9:40. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", - сообщили правоохранители.
Всего в автобусе находился 21 человек.
Напомним
На трассе в Украине перевернулся автобус на международном рейсе с 25 пассажирами.