Дорогою до Києва у Молдові перекинувся рейсовий автобус з 21 пасажиром, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Дрокіївському районі на півночі Молдови вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва, пише УНН з посиланням на NewsMaker.
Цитата
"Внаслідок ДТП дев'ять іноземних громадян доправили до районної лікарні для надання медичної допомоги", - повідомляє Генеральний інспекторат поліції.
Деталі
Аварія, як вказано, сталася близько 9:40. Поліцейські, що прибули на місце, встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.
"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили правоохоронці.
Загалом в автобусі перебувала 21 особа.
Нагадаємо
На трасі в Україні перекинувся автобус на міжнародному рейсі з 25 пасажирами.