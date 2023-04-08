Дорогою до Києва у Молдові перекинувся рейсовий автобус з 21 пасажиром, є поранені

Цитата

"Внаслідок ДТП дев'ять іноземних громадян доправили до районної лікарні для надання медичної допомоги", - повідомляє Генеральний інспекторат поліції.

Деталі

Аварія, як вказано, сталася близько 9:40. Поліцейські, що прибули на місце, встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили правоохоронці.

Загалом в автобусі перебувала 21 особа.

Нагадаємо

На трасі в Україні перекинувся автобус на міжнародному рейсі з 25 пасажирами.