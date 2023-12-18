"Дорога добра": WOG и "Фонд Маша" передали оборудование трем больницам, которые спасают раненых детей

Помощь получили медицинские учреждения Харькова, Одессы и Запорожья. Там лечат, а нередко и спасают детей, пострадавших от российской агрессии. Нужные для закупки оборудования средства удалось собрать благодаря неравнодушным украинцам в рамках проекта "Дорога добра" всего за два месяца, сообщает УНН.

Организатором проекта является сеть АЗК WOG, соорганизатором - общественная организация "Фонд Маша", амбассадором - Маша Ефросинина.

В рамках проекта гости АЗК WOG покупали любимые горячие напитки в милых фиолетовых чашках с единорогом. В этом году стоимость такой чашки составляла 5 гривен. Все средства направлялись на закупку оборудования для больниц, где спасают детей, пострадавших от войны.

В рамках проекта "Дорога добра" приобрели и передали биохимический анализатор Одесской областной детской клинической больнице, современную рентгеновскую систему и оборудование для цифровых рентгеновских снимков - Городской детской больнице №5 г. Запорожья. А вот возможность помочь Харьковской областной детской клинической больнице появилась неожиданно. Вместо ожидаемых 3 млн грн, которые были объявлены как цель нынешнего проекта, неравнодушные украинцы собрали 4,15 млн грн. Поэтому это дало возможность поддержать еще одно медучреждение.

"В результате обстрелов и бомбардировок врагом гражданской инфраструктуры сотни маленьких украинцев получили травмы и ранения. Больницы, где спасают этих детей, нуждаются в оснащении, которое позволит специалистам оперативно и в нужном объеме оказать помощь маленьким пациентам. Я очень благодарен каждому, кто был неравнодушным в стремлении дать шанс на жизнь детям, пострадавшим от действий агрессора. Благодаря нашим совместным усилиям будут спасены чьи-то маленькие жизни, а еще немало других пациентов получат более качественную диагностику и необходимую медицинскую помощь", - резюмирует директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Харьковскую больницу выбрали не случайно. Это многопрофильное специализированное детское учреждение, в котором лечатся многие дети от 0 до 18 лет, там проводится до 6000 сложных операций в год, в том числе детям с минно-взрывными травмами. За дополнительно полученные средства медицинскому учреждению приобрели прибор скрининга слуха новорожденных, анализатор критических состояний, используемый в неотложных ситуациях, стационарный операционный светильник и портативную стоматологическую установку.

"Нам предоставили четыре очень важных прибора. Аппарат для скрининга слуха новорожденных детей помогает спасти слух малыша. Операционный светильник на LED-лампах уже испытан во время операции, хирурги очень довольны. Но самое важное - это анализатор газов и электролитов в крови для реанимационных отделений. Когда к нам попадает ребенок в неотложном состоянии, с его помощью мы определяем, как нужно корректировать терапию. Этот аппарат уже помогает в работе нашим реаниматологам. Портативная стоматологическая установка дает возможности лечить зубы детям под общей анестезией... Таких детей достаточно много, и раньше они получить помощь не могли. От имени руководства больницы и всего персонала хочу поблагодарить организаторов и участников проекта "Дорога добра" за такую крайне необходимую помощь!", - отметил заместитель директора Харьковской областной детской клинической больницы Алексей Савво.

"Эти три города, Запорожье, Харьков, Одесса, сильно страдают от обстрелов, их маленькие жители постоянно в зоне риска, поэтому мы выбрали больницы именно там. На самом деле эти заведения и до войны нуждались в обновлении оборудования, но государственные возможности пока сильно ограничены. Поэтому благодаря неравнодушию украинцев удалось улучшить техническое обеспечение этих больниц", - подчеркнула соорганизатор и амбассадор проекта "Дорога добра" Маша Ефросинина.

Напомним, "Дорога добра" - один из многих социально значимых проектов, которые воплощает WOG. Его реализуют семнадцать лет подряд. С 2022 года компания сосредоточилась на помощи медицинским учреждениям, спасающим детей - жертв войны. Также этот проект имеет целью развитие культуры благотворительности, единение общества для спасения детских жизней.